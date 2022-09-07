Из украинских портов вышли еще четыре судна с продовольствием

Из украинских портов продолжается отгрузка продовольствия в рамках "зернового коридора". Сегодня в море вышли еще четыре судна с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другого продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, это якобы связано с тем, что почти все зерно из Украины отправилось не в беднейшие страны, а в Евросоюз.

В Офисе президента Украины в свою очередь заявили, что слова Путина являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми. Российские власти своим шантажом в очередной раз пытаются снять с себя санкции.

Как известно, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.