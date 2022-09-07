UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Из украинских портов вышли еще четыре судна с продовольствием

Фото: из украинских портов вышли еще четыре судна с продовольствием (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Из украинских портов продолжается отгрузка продовольствия в рамках "зернового коридора". Сегодня в море вышли еще четыре судна с зерном.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Министерства обороны Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что российский президент Владимир Путин хочет изменить направление вывоза зерна и другого продовольствия из Украины. Этот вопрос он планирует обсудить с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом.

По его словам, это якобы связано с тем, что почти все зерно из Украины отправилось не в беднейшие страны, а в Евросоюз.

В Офисе президента Украины в свою очередь заявили, что слова Путина являются безосновательными, но абсолютно прогнозируемыми. Российские власти своим шантажом в очередной раз пытаются снять с себя санкции.

Как известно, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

Читайте РБК-Украина в Google News
портОдесса