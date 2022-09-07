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З українських портів вийшли ще чотири судна з продовольством

Фото: з українських портів вийшли ще чотири судна з продовольством (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

З українських портів триває відвантаження продовольства в рамках "зернового коридору". Сьогодні в море вийшли ще чотири судна із зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Міністерства оборони Туреччини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російський президент Володимир Путін хоче змінити напрямок вивезення зерна та іншого продовольства з України. Це питання він планує обговорити з турецьким лідером Реджепом Таїпом Ердоганом.

За його словами, це нібито пов'язано з тим, що майже все зерно з України вирушило не в найбідніші країни, а в Євросоюз.

В Офісі президента України в свою чергу заявили, що слова Путіна є безпідставними, але абсолютно прогнозованими. Російська влада своїм шантажем в черговий раз намагається зняти з себе санкції.

Як відомо, експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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