Из украинских портов вышел еще один караван с зерном

Сегодня утром из портов вышли девять судов.

"Отгрузка зерна продолжается по плану. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отошло еще 9 судов, груженных зерном", - говорится в сообщении.

Напомним, накануне из одесских портов не смог выйти очередной караван сухогрузов с украинской агропромышленной продукцией из-за непогоды.

Кроме того, 9 сентября в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зернового коридора".

Также сообщалось, что месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.