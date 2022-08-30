Из украинских портов сегодня вышло сразу 6 судов с продовольствием

Во вторник, 30 августа, в рамках "зернового соглашения" из украинских портов вышли сразу 6 суден с продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минифраструктуры .

Как сообщалось, вчера из украинских портов в рамках "зернового коридора" вышли три судна с украинским продовольствием.

Напомним, что экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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