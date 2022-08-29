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Из украинских портов вышли еще три судна с зерном

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Одесса, Понедельник 29 августа 2022 08:59
Из украинских портов вышли еще три судна с зерном Фото: из украинских портов вышли еще три судна с зерном (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Утром 29 августа из украинских портов в рамках "зернового коридора" вышел очередной караван с украинским продовольствием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"Отгрузка зерна продолжается по плану. По состоянию на сегодняшнее утро из украинских портов отошло еще 3 судна, груженных зерном", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 27 августа в направлении украинских портов на Дунае (Измаил, Рени и Усть-Дунайск) через устье Быстрое и румынский канал Сулина прошли 11 судов, общим объемом 45 тысяч тонн. Это рекордный показатель с начала полномасштабного вторжения РФ.

Напомним, экспорт украинского зерна проходит согласно "зерновому соглашению", заключенному между Украиной, Россией, Турцией и ООН. Контроль за работой морского коридора и сохранностью операции возложен на координационный центр в Стамбуле.

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