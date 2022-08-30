З українських портів сьогодні вийшло відразу 6 суден з продовольством

У вівторок, 30 серпня, в рамках "зернової угоди" з українських портів вийшли відразу 6 суден з продовольством.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мініфраструктури .

Як повідомлялося, вчора з українських портів в рамках "зернового коридору" вийшли три судна з українським продовольством.

Нагадаємо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН. Контроль за роботою морського коридору і збереженням операції покладено на координаційний центр в Стамбулі.

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