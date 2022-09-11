Из украинских портов сегодня не вышел караван с продовольствием: в чем причина

Дождливая погода и плохая видимость сегодня, 11 сентября, помешали загрузке и выходу из портов Великой Одессы очередного каравана сухогрузов с украинской агропромышленной продукцией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Думскую.
Десять сухогрузов, стоящих на дальнем рейде Одессы прибыли к городу вчера и из-за непогоды также не смогли зайти в порты.
Сообщается, что многие из этих судов уже повторно пришли за украинским продовольствием. Также к одесской зоне формирования приближается еще один караван из пяти судов, прибывающий из устья Дуная.
Напомним, что 9 сентября в Африку прибыло очередное судно с украинским зерном в рамках "зерновой инициативы".
Также сообщалось, что месяц спустя после открытия "зернового коридора" более 50 судов ушли из портов Украины, помогая экспортировать более 1,2 миллиона тонн зерна и других продуктов питания.
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