З українських портів сьогодні не вийшов караван з продовольством: в чому причина

Дощова погода і погана видимість сьогодні, 11 вересня, завадили завантаженню і виходу з портів Великої Одеси чергового каравану суховантажів з українською агропромисловою продукцією.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську.
Десять суховантажів, що стоять на дальньому рейді Одеси, прибули до міста вчора і через негоду також не змогли зайти в порти.
Повідомляється, що багато з цих суден вже повторно прийшли за українським продовольством. Також до одеської зони формування наближається ще один караван з п'яти суден, що прибуває з гирла Дунаю.
Нагадаємо, що 9 вересня в Африку прибуло чергове судно з українським зерном в рамках "зернової ініціативи".
Також повідомлялося, що через місяць після відкриття "зернового коридору" понад 50 суден пішли з портів України, допомагаючи експортувати понад 1,2 мільйона тонн зерна та інших продуктів харчування.
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