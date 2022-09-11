З українських портів сьогодні не вийшов караван з продовольством: в чому причина

Дощова погода і погана видимість сьогодні, 11 вересня, завадили завантаженню і виходу з портів Великої Одеси чергового каравану суховантажів з українською агропромисловою продукцією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Думську .

Десять суховантажів, що стоять на дальньому рейді Одеси, прибули до міста вчора і через негоду також не змогли зайти в порти.

Повідомляється, що багато з цих суден вже повторно прийшли за українським продовольством. Також до одеської зони формування наближається ще один караван з п'яти суден, що прибуває з гирла Дунаю.