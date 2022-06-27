UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В украинских портах заблокировано 80 иностранных судов с товарами

Фото: в украинских портах заблокировано 80 иностранных судов с товарами (GettyImages)
Автор: Елизавета Драбкина

В портах Украины остаются заблокированными около 80 иностранных судов, на которых остаются товары.

Об этом заявил заместитель главы Администрации морских портов по взаимодействию с органами власти Дмитрий Баринов, пишет РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", – сказал он.

Баринов отметил, что информация об одном из судов, которому якобы удалось выйти из Мариупольского порта, не подтверждена. Он добавил, корабль отслеживался, но пока нет с ним связи.

Напомним, Украина, Россия, Турция и ООН еще не достигли договоренностей относительно разблокировки портов.

Кроме того, Россия уже похитила 500 тысяч тонн зерна из временно захваченных Херсонской и Запорожской областей.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВойна России против Украины