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В українських портах заблоковано 80 іноземних суден з товарами

Фото: в українських портах заблоковано 80 іноземних суден з товарами (GettyImages)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У портах України залишаються заблокованими близько 80 іноземних суден, на яких лишаються товари.

Про це заявив заступник голови Адміністрації морських портів по взаємодії з органами влади Дмитро Барінов, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

"У наших портах близько 80 заблокованих іноземних суден разом з екіпажами. Дехто евакуювався на початку, декого замінили українські моряки. Бо судно не можна лишати без контролю. На цих суднах лишається товар, але вони не можуть вийти з портів за цих обставин", – сказав він.

Барінов зазначив, щодо дані про одне із суден, якому нібито вдалося вийти з Маріупольського порту, не підтверджена. Він додав, корабель відстежувався, але наразі немає з ним зв'язку.

Нагадаємо, Україна, Росія, Туреччина та ООН ще не досягли домовленостей щодо розблокування портів.

Окрім того, Росія вже викрала 500 тисяч тонн зерна з тимчасово захоплених Херсонської та Запорізької областей.

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