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К украинским пограничникам за помощью обратились 20 беларусов

Украина, Вторник 15 декабря 2020 09:55
К украинским пограничникам за помощью обратились 20 беларусов
Фото: пограничники (dpsu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

На границе Украины и Беларуси до украинских пограничников обратились за помощью 20 белорусов. Семеро - за получением статуса беженца, еще 13 просили признать их лицами, которым необходима дополнительная защита.

Об этом рассказал в интервью Интерфакс-Украина глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

По его словам, это не критическое число людей, на которое приходилась бы угроза, но все риски принимаются во внимание.

"Что касается угрозы со стороны Беларуси для Украины, мы ее не видим. Мы понимаем все риски. У нас активно работают оперативные и специальные подразделения. Наша главная цель - гарантировать национальную безопасность Украины и наших граждан от всех возможных угроз", - сказал Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы также подчеркнул, что Украина для Беларуси угрозы не несет. Несмотря на то, что белорусская власть заявляет о "контрабанде оружия" из Украины.

"У нас наблюдается уменьшение обнаружения оружия, и все, что обнаруживали, это было или травматическое оружие, или шокеры и холодное оружие", - сказал он.

Напомним, ранее Беларусь ввела ограничения на въезд иностранцев, в том числе украинцев. Запрет не касался пассажиров самолетов, прибывающих в аэропорт Минска.

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