До українських прикордонників за допомогою звернулися 20 білорусів

Фото: прикордонники (dpsu.gov.ua)

На кордоні України та Білорусі до українських прикордонників звернулися за допомогою 20 білорусів. Семеро - за отриманням статусу біженця, ще 13 просили визнати їх особами, яким необхідний додатковий захист.

Про це розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко.

За його словами, це не критична кількість людей, на яку припадала б загроза, проте всі ризики беруться до уваги.

"Що стосується загрози з боку Білорусі для України, ми також її не бачимо. Ми розуміємо всі ризики. У нас активно працюють оперативні та спеціальні підрозділи. Наша головна мета - гарантувати національну безпеку України та наших громадян від усіх можливих загроз", - сказав Дейнеко.

Голова Держприкордонслужби також наголосив, що Україна для Білорусі загрози не несе. Попри те, що в білоруська влада заявляє про "контрабанду зброї" з України.

"У нас спостерігається зменшення виявлення зброї, і все, що виявляли, це була чи травматична зброя, чи шокери та холодна зброя", - сказав він.

Нагадаємо, раніше Білорусь ввела обмеження на в'їзд іноземців, в тому числі українців. Заборона не стосувалася пасажирів літаків, які прибувають в аеропорт Мінська.