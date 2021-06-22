В украинских банках хотят укрепить корпоративное управление

В общем нардепы подали в проект почти полторы тысячи поправок.

По итогам обсуждения комитет поддержал поправку об увеличении количества заместителей главы Национального банка до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий банка по курирование небанковского финансового сектора.

При этом от нормы о ликвидации должности первого заместителя главы НБУ отказались.

Комитет предлагает учесть поправку, согласно которой член совета Нацбанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного члена совета.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.