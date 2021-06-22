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В украинских банках хотят укрепить корпоративное управление

Автор: Юлия Струк

В Украине хотят укрепить корпоративное управление в банках. Финансовый комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении соответствующий законопроект №4367.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

В общем нардепы подали в проект почти полторы тысячи поправок.

По итогам обсуждения комитет поддержал поправку об увеличении количества заместителей главы Национального банка до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий банка по курирование небанковского финансового сектора.

При этом от нормы о ликвидации должности первого заместителя главы НБУ отказались.

Комитет предлагает учесть поправку, согласно которой член совета Нацбанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного члена совета.

"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.

Напомним, соответствующий законопроект нардепы приняли в первом чтении в конце мая.

Как писало РБК-Украина, в Украине могут усовершенствовать процедуру ликвидации банков. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять во втором чтении соответствующий законопроект №4546.

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