В украинских банках хотят укрепить корпоративное управление

В Украине хотят укрепить корпоративное управление в банках. Финансовый комитет рекомендует Верховной раде принять во втором чтении соответствующий законопроект №4367.
В общем нардепы подали в проект почти полторы тысячи поправок.
По итогам обсуждения комитет поддержал поправку об увеличении количества заместителей главы Национального банка до шести человек. Такое решение связано с расширением полномочий банка по курирование небанковского финансового сектора.
При этом от нормы о ликвидации должности первого заместителя главы НБУ отказались.
Комитет предлагает учесть поправку, согласно которой член совета Нацбанка, срок полномочий которого истек, занимает должность до вступления в должность новоназначенного члена совета.
"Комитет рекомендует Верховной раде принять законопроект во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.
Напомним, соответствующий законопроект нардепы приняли в первом чтении в конце мая.
Как писало РБК-Украина, в Украине могут усовершенствовать процедуру ликвидации банков. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует парламенту принять во втором чтении соответствующий законопроект №4546.