Рада сделала шаг к укреплению корпоративного управления в банках

Верховная рада планирует укрепить корпоративное управление в банках. Народные депутаты одобрили за основу соответствующий законопроект №4367.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 258 нардепов.

Закон предлагает усилить ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Вводится новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.