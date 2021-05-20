Рада сделала шаг к укреплению корпоративного управления в банках
Верховная рада планирует укрепить корпоративное управление в банках. Народные депутаты одобрили за основу соответствующий законопроект №4367.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.
"За" проголосовали 258 нардепов.
Закон предлагает усилить ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).
Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.
Вводится новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.
Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.
Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.
Как писало РБК-Украина, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот закон за основу.
Напомним, в Украине хотят улучшить качество платежных услуг. Финкомитет рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4364.