ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Рада сделала шаг к укреплению корпоративного управления в банках

Новина українською →
Украина, Четверг 20 мая 2021 17:41
Рада сделала шаг к укреплению корпоративного управления в банках Фото: Рада одобрила закон об укреплении корпоративного управления в банках за основу (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада планирует укрепить корпоративное управление в банках. Народные депутаты одобрили за основу соответствующий законопроект №4367.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания ВР.

"За" проголосовали 258 нардепов.

Закон предлагает усилить ответственность совета и правления банка за принятые решения. Устанавливаются дополнительные требования к членам совета и правления банка, в частности по поводу коллективной пригодности каждого из органов управления (совета и правления).

Повышаются требования к организации системы внутреннего контроля, в частности управления рисками.

Вводится новая структура капитала банка (включительно с буферами капитала) и устанавливаются требования к достаточности ликвидности.

Закон также расширяет полномочия Национального банка в области надзора через осуществление риск-ориентированного надзора, обеспечение оперативного реагирования на ухудшение состояния платежеспособности и ликвидности банка.

Ранее глава НБУ Кирилл Шевченко объяснял, что этот законопроект является структурным маяком для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом.

Как писало РБК-Украина, ранее профильный комитет рекомендовал ВР одобрить этот закон за основу.

Напомним, в Украине хотят улучшить качество платежных услуг. Финкомитет рекомендует Верховной раде принять соответствующий законопроект №4364.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Финансы банки Верховная Рада
NEWS
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
"Проигрыш Байдена": Зеленский о возможной отмене санкций против "Северного потока-2"
DAILY
Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Гривна на подъеме. Почему дешевеет доллар и что будет с курсом валют