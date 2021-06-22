Ликвидация банков: Раде рекомендуют усовершенствовать процедуру
В Украине могут усовершенствовать процедуру ликвидации банков. Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендует Верховной раде принять во втором чтении соответствующий законопроект №4546.
Закон совершенствует некоторые вопросы возмещения вреда (убытков) лицами, связанными с банком. Предусмотрена возможность заключения Фондом гарантирования вкладов физических лиц договора о добровольном возмещении такого ущерба или мирового соглашения.
В документе прописан механизм возврата средств бывшим кредиторам банка после его ликвидации, освобождение от уплаты судебного сбора, государственной пошлины, платы в сфере государственной регистрации.
Уточняются некоторые процедурные аспекты вывода неплатежеспособного банка с рынка, ликвидации банков, полномочия ФГВФЛ, его органов, механизм правовой защиты работников членов административного совета фонда и тому подобное.
"Комитет утвердил сравнительную таблицу к законопроекту и рекомендует Верховной раде принять его во втором чтении и в целом", - сказано в сообщении.
Напомним, Рада хочет повысить эффективность мер по выводу банка с рынка и защитить вкладчиков банков-банкротов. Парламент в конце мая поддержал в первом чтении соответствующий законопроект №4546.