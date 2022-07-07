Украинские защитники зачистили Змеиный от оккупантов
Украинские военные зачистили от российских оккупантов остров Змеиный. Подтверждено уничтожение около 30 единиц техники врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал органов власти Одессы.
Подразделения спецназначения также обнаружили на острове брошенную российскую амуницию и руины.
"Как символ победы и возрождения из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров раньше", - говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что ВСУ установили на Змеином украинский флаг.
Стоит напомнить, что 30 июня российские войска покинули остров, но после этого оккупанты неоднократно атаковали Змеиный с воздуха.
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