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Украинские защитники зачистили Змеиный от оккупантов

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Остров Змеиный, Четверг 07 июля 2022 11:54
Украинские защитники зачистили Змеиный от оккупантов Фото: ВСУ зачистили остров Змеиный (mapio net)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные зачистили от российских оккупантов остров Змеиный. Подтверждено уничтожение около 30 единиц техники врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал органов власти Одессы.

Подразделения спецназначения также обнаружили на острове брошенную российскую амуницию и руины.

"Как символ победы и возрождения из этих руин, украинские военные установили и закрепили флаг Украины, который был доставлен на остров раньше", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что ВСУ установили на Змеином украинский флаг.

Стоит напомнить, что 30 июня российские войска покинули остров, но после этого оккупанты неоднократно атаковали Змеиный с воздуха.

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