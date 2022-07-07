ru ua
Чт, 07 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські захисники зачистили Зміїний від окупантів

Новость на русском →
Острів Зміїний, Четвер 07 липня 2022 11:54
Українські захисники зачистили Зміїний від окупантів Фото: ЗСУ зачистили острів Зміїний (mapio net)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові зачистили від російських окупантів острів Зміїний. Підтверджено знищення близько 30 одиниць техніки ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал органів влади Одеси.

Підрозділи спецпризначення також виявили на острові покинуту російську амуніцію і руїни.

"Як символ перемоги і відродження з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що ЗСУ встановили на Зміїному український прапор.

Варто нагадати, що 30 червня російські війська покинули острів, але після цього окупанти неодноразово атакували Зміїний з повітря.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Війна в Україні
NEWS
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
ЗСУ ліквідували ще 150 окупантів: названі нові втрати РФ
DAILY
Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Валентин Бадрак: Без потужних постачань зброї ця війна може тривати роками