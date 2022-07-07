Українські захисники зачистили Зміїний від окупантів
Українські військові зачистили від російських окупантів острів Зміїний. Підтверджено знищення близько 30 одиниць техніки ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал органів влади Одеси.
Підрозділи спецпризначення також виявили на острові покинуту російську амуніцію і руїни.
"Як символ перемоги і відродження з цих руїн, українські військові встановили і закріпили прапор України, який був доставлений на острів раніше", - йдеться у повідомленні.
Раніше ми повідомляли, що ЗСУ встановили на Зміїному український прапор.
Варто нагадати, що 30 червня російські війська покинули острів, але після цього окупанти неодноразово атакували Зміїний з повітря.
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