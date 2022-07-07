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Оккупанты атаковали остров Змеиный: есть существенные разрушения

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Одесская область, Четверг 07 июля 2022 08:48
Оккупанты атаковали остров Змеиный: есть существенные разрушения Фото: Оккупанты атаковали остров Змеиный (mapio net)
Автор: Валерия Полищук

Российские оккупанты атаковали остров Змеиный двумя ракетами. В результате на острове существенно поврежден причал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ОК "Юг" в Telegram.

"На рассвете, во время авиационного облета и разведки Змеиного, остров был атакован двумя ракетами воздушного базирования. Существенно поврежден причал", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 июля на острове Змеиный ВСУ завершили военную операцию. На территории острова установили флаг Украины.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты покинули остров Змеиный. После очередной успешной операции украинских войск враг спешно эвакуировал остатки гарнизона, сейчас там пожар и взрывы.

В итоге Одесскую область 30 июня ВСУ полностью освободили от российских оккупантов. Остров Змеиный до того дня оставался единственной оккупированной территорией в регионе.

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