Украинские защитники уничтожили уже более 33 тысяч оккупантов: новые потери России

Потери российской армии за минувшие сутки составили около 200 военных убитыми. Всего эта цифра уже превысила 33 тысячи.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 17.06 ориентировочно составили:
По данным Генштаба, наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Напомним, недавно стало известно, что ВСУ поразили в Черном море российский буксир, который вез на остров Змеиный боеприпасы.
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