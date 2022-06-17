Українські захисники знищили вже понад 33 тисячі окупантів: нові втрати Росії

Втрати російської армії за минулу добу склали близько 200 військових вбитими. Всього ця цифра вже перевищила 33 тисячі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 17.06 орієнтовно склали:
За даними Генштабу, найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що ЗСУ уразили в Чорному морі російський буксир, який віз на острів Зміїний боєприпаси.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.