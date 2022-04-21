Украинские ВВС пополнились 20 самолетами из-за поставок запчастей, - CNN

Автопарк украинских Военно-Воздушных Сил пополнился примерно 20 боеспособными самолетами за счет поставок запасных частей из других стран, рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

При этом чиновник из Пентагона не уточнил, какое государство предоставило детали для самолетов.

В то же время представитель американского Минобороны заявил, что Штаты и другие страны работали, "чтобы получить детали, необходимые для их полета".

Так, поток запасных частей позволил Украине расширить свой парк действующих военных самолетов на фоне продолжающейся войны и нового нападения РФ.

По словам чиновника, сейчас у ВВС ВСУ больше самолетов, чем 3 недели назад.

Напомним, в начале марта, примерно через две недели после полномасштабного вторжения РФ, представитель Минобороны Украины заявил, что наша страна имеет 56 истребителей, что составляет около 80% их истребителей с неподвижным крылом.