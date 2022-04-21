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Украинские ВВС пополнились 20 самолетами из-за поставок запчастей, - CNN

Новина українською →
Четверг 21 апреля 2022 03:09
Украинские ВВС пополнились 20 самолетами из-за поставок запчастей, - CNN Фото: самолеты ВВС ВСУ (facebook.com/kpszsu)
Автор: Владимир Костырин

Автопарк украинских Военно-Воздушных Сил пополнился примерно 20 боеспособными самолетами за счет поставок запасных частей из других стран, рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

При этом чиновник из Пентагона не уточнил, какое государство предоставило детали для самолетов.

В то же время представитель американского Минобороны заявил, что Штаты и другие страны работали, "чтобы получить детали, необходимые для их полета".

Так, поток запасных частей позволил Украине расширить свой парк действующих военных самолетов на фоне продолжающейся войны и нового нападения РФ.

По словам чиновника, сейчас у ВВС ВСУ больше самолетов, чем 3 недели назад.

Напомним, в начале марта, примерно через две недели после полномасштабного вторжения РФ, представитель Минобороны Украины заявил, что наша страна имеет 56 истребителей, что составляет около 80% их истребителей с неподвижным крылом.

На днях в Пентагоне заявляли о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, но не из США, а также запчасти к ним.

После этого в ВСУ опровергли информацию о получении от стран партнеров боевых самолетов, и заявили, что Украине были переданы лишь запчасти и комплектующие для ремонта летательных аппаратов.

Позже советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал что парк боевых самолетов Украины увеличился.

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