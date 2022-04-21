Украинские ВВС пополнились 20 самолетами из-за поставок запчастей, - CNN
Автопарк украинских Военно-Воздушных Сил пополнился примерно 20 боеспособными самолетами за счет поставок запасных частей из других стран, рассказал высокопоставленный представитель министерства обороны США.
Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
При этом чиновник из Пентагона не уточнил, какое государство предоставило детали для самолетов.
В то же время представитель американского Минобороны заявил, что Штаты и другие страны работали, "чтобы получить детали, необходимые для их полета".
Так, поток запасных частей позволил Украине расширить свой парк действующих военных самолетов на фоне продолжающейся войны и нового нападения РФ.
По словам чиновника, сейчас у ВВС ВСУ больше самолетов, чем 3 недели назад.
Напомним, в начале марта, примерно через две недели после полномасштабного вторжения РФ, представитель Минобороны Украины заявил, что наша страна имеет 56 истребителей, что составляет около 80% их истребителей с неподвижным крылом.
На днях в Пентагоне заявляли о том, что Украина получила дополнительные истребители из других стран, но не из США, а также запчасти к ним.
После этого в ВСУ опровергли информацию о получении от стран партнеров боевых самолетов, и заявили, что Украине были переданы лишь запчасти и комплектующие для ремонта летательных аппаратов.
Позже советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал что парк боевых самолетов Украины увеличился.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.