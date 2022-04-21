Українські ВПС поповнилися 20 літаками через постачання запчастин, - CNN
Автопарк українських Військово-Повітряних Сил поповнився приблизно 20 боєздатними літаками внаслідок постачання запасних частин з інших країн, розповів високопоставлений представник міністерства оборони США.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на CNN.
При цьому чиновник з Пентагону не уточнив, яка держава надала деталі для літаків.
Разом з тим представник американського Міноборони заявив, що Штати та інші країни працювали, "щоб отримати деталі, необхідні для їх польоту".
Так, потік запасних частин дозволив Україні розширити свій парк діючих військових літаків на фоні триваючої війни та нового нападу РФ.
За словами чиновника, зараз у ВПС ЗСУ більше літаків, ніж 3 тижні тому.
Нагадаємо, на початку березня, приблизно через два тижні після повномасштабного вторгнення РФ, представник Міноборони України заявив, що наша країна має 56 винищувачів, що становить близько 80% їх винищувачів з нерухомим крилом.
Днями в Пентагоні заявляли про те, що Україна отримала додаткові винищувачі з інших країн, але не з США, а також запчастини до них.
Після цього в ЗСУ спростували інформацію про отримання від країн партнерів бойових літаків, і заявили, що Україні були передані лише запчастини та комплектуючі для ремонту літальних апаратів.
Пізніше радник глави Офісу президента Олексій Арестович сказав що парк бойових літаків України збільшився.
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