Украинские войска сбили российский вертолет над Вышгородом

На двенадцатый день войны России против Украины украинские войска сбили еще один вертолет противника. На этот раз над Вышгородом Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Вместе к победе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что украинская армия уничтожила 30 российских вертолетов под Херсоном на аэродроме Чернобаевка, на котором оккупанты решили разместить свой авиапарк.

А в Харькове в ночь на 7 марта задержали пилота российского истребителя, который обстреливал Изюм и Балаклею.

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