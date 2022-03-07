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Украинские войска сбили российский вертолет над Вышгородом

Автор: Юлия Бойко

На двенадцатый день войны России против Украины украинские войска сбили еще один вертолет противника. На этот раз над Вышгородом Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Вместе к победе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что украинская армия уничтожила 30 российских вертолетов под Херсоном на аэродроме Чернобаевка, на котором оккупанты решили разместить свой авиапарк.

А в Харькове в ночь на 7 марта задержали пилота российского истребителя, который обстреливал Изюм и Балаклею.

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ВышгородВойна России против Украины