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Украинские войска сбили российский вертолет над Вышгородом

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Вышгород, Понедельник 07 марта 2022 16:09
Украинские войска сбили российский вертолет над Вышгородом Фото: российский вертолет сбили над Вышгородом (фото иллюстративное facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Юлия Бойко

На двенадцатый день войны России против Украины украинские войска сбили еще один вертолет противника. На этот раз над Вышгородом Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Сухопутных войск ВСУ.

"Вышгород. -1 вражеский вертолет. Вместе к победе", - говорится в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что украинская армия уничтожила 30 российских вертолетов под Херсоном на аэродроме Чернобаевка, на котором оккупанты решили разместить свой авиапарк.

А в Харькове в ночь на 7 марта задержали пилота российского истребителя, который обстреливал Изюм и Балаклею.

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