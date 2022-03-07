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Українські війська збили російський гелікоптер над Вишгородом

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Вишгород, Понеділок 07 березня 2022 16:09
Українські війська збили російський гелікоптер над Вишгородом Фото: російський гелікоптер збили над Вишгородом (фото ілюстративне facebook.com/UkrainianLandForces)
Автор: Юлія Бойко

На дванадцятий день війни Росії проти України українські війська збили ще один гелікоптер супротивника. Цього разу над Вишгородом на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"Вишгород. -1 ворожий вертоліт. Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українська армія знищила 30 російських вертольотів під Херсоном на аеродромі Чорнобаївки, на якому окупанти вирішили розмістити свій авіапарк.

А у Харкові в ніч на 7 березня затримали пілота російського винищувача, який обстрілював Ізюм та Балаклію.

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