Українські війська збили російський гелікоптер над Вишгородом

На дванадцятий день війни Росії проти України українські війська збили ще один гелікоптер супротивника. Цього разу над Вишгородом на Київщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних військ ЗСУ.

"Вишгород. -1 ворожий вертоліт. Разом до перемоги", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українська армія знищила 30 російських вертольотів під Херсоном на аеродромі Чорнобаївки, на якому окупанти вирішили розмістити свій авіапарк.

А у Харкові в ніч на 7 березня затримали пілота російського винищувача, який обстрілював Ізюм та Балаклію.

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