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Украинские войска сбили российский Су-34 под Изюмом, - Синегубов

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Харьковская область , Воскресенье 27 марта 2022 13:32
Украинские войска сбили российский Су-34 под Изюмом, - Синегубов Фото: украинские войска сбили еще один российский Су-34 (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Украинские войска сбили еще один российский истребитель Су-34. На этот раз воздушную цель поразили в Изюмском районе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

По его словам, продолжаются бои в Изюмском направлении.

"Сегодня мобильные подразделения противовоздушной обороны ВСУ в Изюмском районе уничтожили российский истребитель Су-34. Это один из новейших самолетов вражеской армии", - отметил Синегубов.

Он также отметил, что этой ночью продолжались обстрелы Харькова, оккупанты около 15 раз применили орудия дальнего действия. В результате зафиксированы пожары в Московском и Слободском районах.

"ВСУ продолжают удерживать позиции возле Харькова, по некоторым направлениям перешли в контрнаступление", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что украинская армия освободила село Гусаровка в Изюмском районе Харьковской области.

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