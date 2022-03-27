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Российских военных выбили из села в Харьковской области

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Гусаровка, Воскресенье 27 марта 2022 11:12
Российских военных выбили из села в Харьковской области Фото: ВСУ освободили от оккупации село в Харьковской области (facebook.com/GeneralStaff ua)
Автор: Валерия Полищук

В воскресенье, 27 марта, Вооруженные силы Украина освободили еще один населенный пункт в Харьковской области от оккупации. Украинские военные выбили из села Гусаровка российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Вооруженных сил Украины в Facebook.

Село Гусаровка было оккупировано силами 2 батальонно тактическими группами рашистов при поддержке подразделений российского спецназа.

Украинские военные уничтожили около 60 единиц вражеской техники.

Однако точные потери личного состава не уточняются, но в ВСУ заявили, что они превышают сотню.

Фото: Российских военных выбили из села в Харьковской области (facebook.com/AFUkraine)

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