Українські війська збили російський Су-34 під Ізюмом, - Синєгубов

Українські війська вбили ще один російський винищувач Су-34. Цього разу повітряну ціль вразили у Ізюмському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, продовжуються бої в Ізюмському напрямку.

"Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - зазначив Синєгубов.

Він також зазначив, що цієї ночі тривали обстріли Харкова, окупанти близько 15 разів застосували гармати далекої дії. В результаті зафіксовано пожежі у Московському та Слобідському районах.

"ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, за деякими напрямками перейшли у контрнаступ", - додав він.

