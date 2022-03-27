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Українські війська збили російський Су-34 під Ізюмом, - Синєгубов

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Харківська область, Неділя 27 березня 2022 13:32
Українські війська збили російський Су-34 під Ізюмом, - Синєгубов Фото: українські війська збили ще один російський Су-34 (GettyImages)
Автор: Артем Горовенко

Українські війська вбили ще один російський винищувач Су-34. Цього разу повітряну ціль вразили у Ізюмському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

За його словами, продовжуються бої в Ізюмському напрямку.

"Сьогодні мобільні підрозділи протиповітряної оборони ЗСУ в Ізюмському районі знищили російський винищувач Су-34. Це один із найновіших літаків ворожої армії", - зазначив Синєгубов.

Він також зазначив, що цієї ночі тривали обстріли Харкова, окупанти близько 15 разів застосували гармати далекої дії. В результаті зафіксовано пожежі у Московському та Слобідському районах.

"ЗСУ продовжують утримувати позиції біля Харкова, за деякими напрямками перейшли у контрнаступ", - додав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українська армія звільнила село Гусарівка в Ізюмському районі Харківської області.

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