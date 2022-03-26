Украинские войска сбили еще один российский самолет и беспилотник

Украинская противовоздушная оборона сбила еще один российский военный самолет. Цель была поражена на Слобожанском направлении.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".
Сообщается, что зенитные ракетные подразделения уничтожили еще две воздушные цели.
"На Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "прощался с жизнью" БПЛА", - говорится в сообщении.
Другие подробности пока не приводятся.
Напомним, по состоянию на 26 марта украинские войска сбили 117 российских самолетов и 127 вертолетов.
Только за минувшие сутки Вооруженные силы сбили три вражеских самолета, вертолет, 3 беспилотника и 5 крылатых ракет.
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