ВСУ сбили за сутки 3 вражеских самолета, вертолет, 3 беспилотника и 5 крылатых ракет

Украинские Воздушные Силы продолжают сбивать российскую авиацию. В течение суток ВСУ уничтожили 3 самолета оккупантов и минимум 5 крылатых ракет, а также нанесли удар по вражескому вертолету и сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ .

Также отмечается, что 25 марта оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины на нескольких направлениях.

Так, только по территории Командования Воздушных Сил ВСУ было выпущено 6 крылатых ракет, часть из которых сбила наша ПВО, а часть - поразила цели.

"Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализованы, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших", - рассказал спикер Командования ВС ВСУ Юрий Игнат.

Он проинформировал о потерях оккупантов за сутки. Так, были уничтожены три самолета, меньшей мере пять крылатых ракет рашистов, есть данные о сбитии в районе проведения ООС трех БпЛА типа "Орлан-10", а также о поражении вражеского вертолета на стоянке.

"Успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил, которая под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага", - говорится в сообщении.