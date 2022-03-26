ВСУ сбили за сутки 3 вражеских самолета, вертолет, 3 беспилотника и 5 крылатых ракет
Украинские Воздушные Силы продолжают сбивать российскую авиацию. В течение суток ВСУ уничтожили 3 самолета оккупантов и минимум 5 крылатых ракет, а также нанесли удар по вражескому вертолету и сбили 3 беспилотника типа "Орлан-10".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Командование Воздушных Сил ВСУ.
Также отмечается, что 25 марта оккупанты нанесли массированный ракетный удар по территории Украины на нескольких направлениях.
Так, только по территории Командования Воздушных Сил ВСУ было выпущено 6 крылатых ракет, часть из которых сбила наша ПВО, а часть - поразила цели.
"Есть определенные разрушения. Пожар быстро локализованы, завалы разбирают спасатели ГСЧС. Уточняется тип ракет, нанесенный инфраструктуре ущерб и наличие пострадавших", - рассказал спикер Командования ВС ВСУ Юрий Игнат.
Он проинформировал о потерях оккупантов за сутки. Так, были уничтожены три самолета, меньшей мере пять крылатых ракет рашистов, есть данные о сбитии в районе проведения ООС трех БпЛА типа "Орлан-10", а также о поражении вражеского вертолета на стоянке.
"Успешно отработала ударная авиация Воздушных Сил, которая под прикрытием истребителей нанесла ракетно-бомбовые удары по колоннам техники, скоплению войск и логистике врага", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что за прошлые сутки ВСУ сбили один вражеский истребитель-бомбардировщик Су-34, 1 БПЛА и 4 крылатые ракеты.
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