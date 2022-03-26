Около 16 400 военных и 117 самолетов: Генштаб назвал российские потери в Украине
Фото: Россия несет значительные потери в войне против Украины (GettyImages)
С начала войны России против Украины противник потерял около 16 400 военных убитыми. Число сбитых самолетов достигло 117.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личный состав - около 16 400 человек
- танки - 575 единиц
- боевых бронированных машин - 1 640 единиц
- артиллерийские системы - 293 единицы
- РСЗО - 91 единица
- средства ПВО - 51 единица
- самолеты - 117 единиц
- вертолеты - 127 единиц
- автомобильная техники - 1 131 единица
- корабли/катера - 7 единиц
- цистерны с ГСМ - 73 единиц
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 56 единиц
- специальная техника - 19 единиц
- пусковые установки ОТРК/ТРК - 2 единицы
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", - добавили в Генштабе.
Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили батальонно-тактическую группу 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ, в которой из 648 человек выжили всего трое.
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