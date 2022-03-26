Около 16 400 военных и 117 самолетов: Генштаб назвал российские потери в Украине

С начала войны России против Украины противник потерял около 16 400 военных убитыми. Число сбитых самолетов достигло 117.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины уничтожили батальонно-тактическую группу 200-й отдельной мотострелковой бригады РФ, в которой из 648 человек выжили всего трое.

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