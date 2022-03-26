RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські війська збили ще один російський літак і безпілотник

Фото: у небі над Україною збили ще один російський літак (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Юлія Бойко

Українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак. Ціль була вражена на Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

Повідомляється, що зенітні ракетні підрозділи знищили ще дві повітряні цілі.

"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Інші подробиці поки не наводяться.

Нагадаємо, станом на 26 березня українські війська збили 117 російських літаків і 127 вертольотів.

Тільки за минулу добу Збройні сили збили три ворожі літаки, вертоліт, 3 безпілотника і 5 крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВОВійна Росії проти України