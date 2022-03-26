Украинские войска сбили еще один российский самолет и беспилотник

Фото: в небе над Украиной сбили еще один российский самолет (facebook com aviacionmilitar am)

Украинская противовоздушная оборона сбила еще один российский военный самолет. Цель была поражена на Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".