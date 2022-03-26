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Украинские войска сбили еще один российский самолет и беспилотник

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Киев, Суббота 26 марта 2022 17:22
Украинские войска сбили еще один российский самолет и беспилотник Фото: в небе над Украиной сбили еще один российский самолет (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Юлия Бойко

Украинская противовоздушная оборона сбила еще один российский военный самолет. Цель была поражена на Слобожанском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Воздушного командования "Восток".

Сообщается, что зенитные ракетные подразделения уничтожили еще две воздушные цели.

"На Слобожанском направлении в полночь напоролся на праведный огонь ПВО бомбардировщик, днем "прощался с жизнью" БПЛА", - говорится в сообщении.

Другие подробности пока не приводятся.

Напомним, по состоянию на 26 марта украинские войска сбили 117 российских самолетов и 127 вертолетов.

Только за минувшие сутки Вооруженные силы сбили три вражеских самолета, вертолет, 3 беспилотника и 5 крылатых ракет.

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