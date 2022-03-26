ru ua
Сб, 26 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Українські війська збили ще один російський літак і безпілотник

Новость на русском →
Київ, Субота 26 березня 2022 17:22
Українські війська збили ще один російський літак і безпілотник Фото: у небі над Україною збили ще один російський літак (facebook com aviacionmilitar am)
Автор: Юлія Бойко

Українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак. Ціль була вражена на Слобожанському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".

Повідомляється, що зенітні ракетні підрозділи знищили ще дві повітряні цілі.

"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", - йдеться в повідомленні.

Інші подробиці поки не наводяться.

Нагадаємо, станом на 26 березня українські війська збили 117 російських літаків і 127 вертольотів.

Тільки за минулу добу Збройні сили збили три ворожі літаки, вертоліт, 3 безпілотника і 5 крилатих ракет.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПВО Війна Росії проти України
NEWS
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
В'язниця за фото. В Україні посилили покарання за публікацію даних про ЗСУ
DAILY
Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Бойкот торгівлі з Росією. Що Україна купувала у агресора і де шукати заміну