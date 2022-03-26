Українські війська збили ще один російський літак і безпілотник
Українська протиповітряна оборона збила ще один російський військовий літак. Ціль була вражена на Слобожанському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Повітряного командування "Схід".
Повідомляється, що зенітні ракетні підрозділи знищили ще дві повітряні цілі.
"На Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "прощався з життям" БПЛА", - йдеться в повідомленні.
Інші подробиці поки не наводяться.
Нагадаємо, станом на 26 березня українські війська збили 117 російських літаків і 127 вертольотів.
Тільки за минулу добу Збройні сили збили три ворожі літаки, вертоліт, 3 безпілотника і 5 крилатих ракет.
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