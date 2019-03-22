Украинские войска понесли потери на Донбассе

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще трое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник семь раз нарушил режим прекращения огня, в том числе в районе Широкино, Авдеевки, хутора Вольный, Золотого-4, Пивденного, Крымского и Станицы Луганской.

"В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что ответным огнем ликвидированы три и ранены шестеро боевиков. Кроме того, с утра обстрелял опорный пункт украинских военных в районе Золотого-1 из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один боец получил ранения. Украинская сторона ответила адекватным огнем, потери боевиков уточняются.

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что боевики готовят массовые акции в день выборов в Украине.

Ранее также стало известно, что Украина закупит в США новую партию Javelin. В частности, президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры о новых закупках.