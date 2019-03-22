Українські війська зазнали втрат на Донбасі

У зоні операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі в результаті обстрілу загинув один український військовий, ще троє поранені. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр ООС в Facebook.

Повідомляється, що вчора противник сім разів порушив режим припинення вогню, у тому числі в районі Широкіно, Авдіївки, хутора Вво ьний, Золотого-4, Південного, Кримського і Станиці Луганської.

"В результаті обстрілу один український військовослужбовець загинув, двоє отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Також у штабі зазначили, що вогнем ліквідовані три і поранено шестеро бойовиків. Крім того, зранку обстріляв опорний пункт українських військових в районі Золотого-1 з протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. В результаті обстрілу один боєць отримав поранення. Українська сторона відповіла адекватним вогнем, втрати бойовиків уточнюються.

Нагадаємо, раніше українська розвідка повідомила, що бойовики готують масові акції у день виборів в Україні.

Раніше також стало відомо, що Україна закупить у США нову партію Javelin. Зокрема, президент Петро Порошенко доручив міністру оборони Степану Полтораку прискорити переговори про нові закупівлі.