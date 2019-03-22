ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украинские войска понесли потери на Донбассе

Новости » Происшествия    22.03.2019 - 09:24
Украинские войска понесли потери на Донбассе
Фото: бойцы ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

В зоне ООС погиб военный, трое ранены

В зоне операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе в результате обстрелов погиб один украинский военный, еще трое ранены. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр ООС в Facebook.

Сообщается, что вчера противник семь раз нарушил режим прекращения огня, в том числе в районе Широкино, Авдеевки, хутора Вольный, Золотого-4, Пивденного, Крымского и Станицы Луганской. 

"В результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, двое получили ранения", - говорится в сообщении.

Также в штабе отметили, что ответным огнем ликвидированы три и ранены шестеро боевиков. Кроме того, с утра обстрелял опорный пункт украинских военных в районе Золотого-1 из противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В результате обстрела один боец получил ранения. Украинская сторона ответила адекватным огнем, потери боевиков уточняются. 

Напомним, ранее украинская разведка сообщила, что боевики готовят массовые акции в день выборов в Украине. 

Ранее также стало известно, что Украина закупит в США новую партию Javelin. В частности, президент Петр Порошенко поручил министру обороны Степану Полтораку ускорить переговоры о новых закупках. 

Жители Донецкой и Луганской области могут остаться без воды, - Бабий На Донбассе погиб украинский военный
Новости Украины ДонбассООС
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь