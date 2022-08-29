Украинские войска отбили четыре села на юге, - CNN

Украинские защитники отбили из-под российской оккупации два села возле Херсона и два - возле Высокополья.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам источника издания среди военных, операция защитников началась ночью с массированного обстрела российских позиций и тыла.
"Основное направление наступления было на Правдино. Мы ударили по их пехоте из "ДНР" и "ЛНР", они сбежали. За ними бежал российский десант", - сказал он.
Военный отметил, что украинские военные прорвали российскую оборону в трех местах и освободили четыре населенных пункта.
Источник сообщил, что названия сел - Новодмитровка, Архангельское, Томина Балка и Правдино.
"Многие из них (россиян - ред.) были убиты и захвачены в плен, и много военной техники (было уничтожено - ред.). Мы увидим, как оно пойдет дальше. Наша цель - Херсон", - сказал источник.
Напомним, украинские военные сегодня начали бои за Херсон. Оккупанты оставили свои позиции на первой линии обороны.
Кроме того, Вооруженные силы в Херсонской области уничтожили почти все большие мосты, оставив лишь пешеходные переходы.
Подробнее о том, что происходит в Херсонской области на данный момент, - в материале РБК-Украина.
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