Українські війська відбили чотири села на півдні, - CNN

Українські захисники відбили з-під російської окупації два села біля Херсону і два - біля Високопілля.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами джерела видання серед військових, операція захисників почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу.
"Основний напрямок наступу був на Правдине. Ми вдарили по їхній піхоті з "ДНР" і "ЛНР", вони втекли. За ними втік російський десант", - сказав він.
Військовий зазначив, що українські військові прорвали російську оборону у трьох місцях та звільнили чотири населених пункти.
Джерело повідомило, що назви сіл - Новодмитрівка, Архангельське, Томина Балка та Правдине.
"Багато з них (росіян - ред.) були вбиті та захоплені в полон, і багато військової техніки (було знищено - ред.). Ми побачимо, як воно піде далі. Наша ціль - Херсон", - сказало джерело.
Нагадаємо, українські військові сьогодні почали бої за Херсон. Окупанти залишили свої позиції на першій лінії оборони.
Окрім того, Збройні сили в Херсонській області знищили майже всі великі мости, залишивши лише пішохідні переходи.
Докладніше про те, що відбувається в Херсонській області на даний момент, - у матеріалі РБК-Україна.
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