Украинские войска освободили поселок под Черниговом

Вооруженные силы Украины возобновили контроль над поселком Михайло-Коцюбинское, что в 18 километрах от Чернигова.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию ОК "Север" в Facebook.
"#нашикотики из Сил сопротивления Сиверщины отчитываются: Михайло-Коцюбинское – наше! Продолжение следует..." – говорится в сообщении.
В Сумской области города Бурынь и Путивль заблокированы российскими оккупантами. В поселке Юрьеве враг ведет поиски оружия у населения.
В Киевском направлении бойцы Нацгвардии захватили технику РФ. Трофеями украинских войск стали гаубица 2С3 "Акация" и тягач МТ-ЛБ.
К слову, в Донецкой области Вооруженные силы в течение нескольких часов уничтожили батальонную тактическую группу РФ.
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