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Українські війська звільнили селище під Черніговом

Фото: Знищена техніка ворога (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Антон Федорців

Збройні сили України відновили контроль над селищем Михайло-Коцюбинське, що за 18 кілометрів від Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОК "Північ" у Facebook.

"#нашікотики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше! Далі буде..." – йдеться в повідомленні.

У Сумській області міста Буринь і Путивль заблоковані російськими окупантами. Натомість у селищі Юр'єве ворог веде пошуки зброї в населення.

На Київському напрямку бійці Нацгвардії захопили техніку РФ. Трофеями українських військ стали гаубиця 2С3 "Акація" і тягач МТ-ЛБ.

До слова, на Донеччині Збройні сили впродовж кількох годин знищили батальйонну тактичну групу РФ.

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