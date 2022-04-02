Українські війська звільнили селище під Черніговом

Збройні сили України відновили контроль над селищем Михайло-Коцюбинське, що за 18 кілометрів від Чернігова.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис ОК "Північ" у Facebook.
"#нашікотики із Сил спротиву Сіверщини звітують: Михайло-Коцюбинське – наше! Далі буде..." – йдеться в повідомленні.
У Сумській області міста Буринь і Путивль заблоковані російськими окупантами. Натомість у селищі Юр'єве ворог веде пошуки зброї в населення.
На Київському напрямку бійці Нацгвардії захопили техніку РФ. Трофеями українських військ стали гаубиця 2С3 "Акація" і тягач МТ-ЛБ.
До слова, на Донеччині Збройні сили впродовж кількох годин знищили батальйонну тактичну групу РФ.
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