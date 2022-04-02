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Украинские войска освободили поселок под Черниговом

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Черниговская область, Суббота 02 апреля 2022 19:33
Украинские войска освободили поселок под Черниговом Фото: Уничтоженная техника врага (facebook.com/kommander.nord)
Автор: Антон Федорцив

Вооруженные силы Украины возобновили контроль над поселком Михайло-Коцюбинское, что в 18 километрах от Чернигова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию ОК "Север" в Facebook.

"#нашикотики из Сил сопротивления Сиверщины отчитываются: Михайло-Коцюбинское – наше! Продолжение следует..." – говорится в сообщении.

В Сумской области города Бурынь и Путивль заблокированы российскими оккупантами. В поселке Юрьеве враг ведет поиски оружия у населения.

В Киевском направлении бойцы Нацгвардии захватили технику РФ. Трофеями украинских войск стали гаубица 2С3 "Акация" и тягач МТ-ЛБ.

К слову, в Донецкой области Вооруженные силы в течение нескольких часов уничтожили батальонную тактическую группу РФ.

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