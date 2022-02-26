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Українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська"

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Київ, Субота 26 лютого 2022 06:15
Українські війська в Києві знищили колону РФ на станції метро "Берестейська" Фото: російську колону знищили на станції метро "Берестейська" (facebook com mod mil rus)
Автор: Ілона Свиридова

На третій день війни Росії проти України противник намагається прорватися до Києва. У районі станції метро "Берестейська" українські війська знищили російську колону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сухопутних сил ЗСУ.

"На метро Берестейська 101-ою бригадою знищена колона: 2 легковики, 2 вантажівки з боєкомплектом, танк. Все спокійно, всіх поклали", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські військові відбили нічну атаку російських диверсантів на військову частину, розташовану неподалік станції метро "Берестейська".

Також стало відомо, що в Миколаєві українські засоби протиповітряної оборони відбили атаку російських військових, завадивши висадці десанту супротивника.

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