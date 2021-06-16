Он добавил, что российские авторитеты, в своем большинстве, находятся "под колпаком" МВД и ФСБ России.

"Наши так называемые "воры в законе" просто дети для тех, которые в России. Ни один из них рот не раскроет, если попытается, условно говоря, быть самостоятельным или быть "коронованным" в украинском преступном сообществе", - отметил бывший начальник уголовного розыска.

По его мнению, сейчас наблюдается очередной виток войны государства с преступным миром, и объявленная властями "охота на воров" - лишь один из ее этапов.

Основной аспект в том, убежден экс-милиционер, что после 2014 года Украина резко развернулась в сторону Запада, а криминальные авторитеты все еще ориентированы на российскую сторону.