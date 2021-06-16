Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО

Украинские власти открыли новый фронт борьбы с преступностью – "ворами в законе" и криминальными авторитетами. Против них ввели санкции, некоторых задержали, других пытаются выдворить из страны. Как идет война с преступным миром и кто в ней побеждает – в материале РБК-Украина.

Месяц назад – 14 мая – Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) решил ввести санкции против всех известных на постсоветском пространстве "воров в законе" и криминальных авторитетов. В этом списке оказалось около 600 фамилий "воров" и лидеров преступных сообществ.

Многие из них даже никогда не были в Украине и на данный момент пребывают в местах заключения. Большинство – это граждан России и уроженцы кавказского региона. В том числе и лидер преступного мира РФ, который в данный момент находится за решеткой, Захарий Калашов по прозвищу "Шакро Молодой".

По решению СНБО, все их активы на территории страны будут заблокированы, а документы аннулированы. Въезд в Украину им отныне запрещен.

Этот шаг – продолжение объявленной властями еще в прошлом году войны с преступным миром. Тогда удалось через Верховную раду провести специальный "антиворовской" закон. Он ввел наказание за "распространение преступного влияния" и "организацию воровской сходки". За эти особо тяжкие преступления сейчас можно попасть в тюрьму на 15 лет.

Украинская история в этом аспекте не нова. Подобные масштабные "антиворовские" кампании пару лет назад устраивали Россия и Грузия. Собственно говоря, именно выдавливание преступников из этих стран привело к тому, что многие из них осели в Украине и достаточно комфортно себя здесь чувствовали. До недавних пор.

История борьбы

Само понятие "вор в законе" характерно исключительно для постсоветского пространства. Оно начало формироваться в 1920-30-х годах в СССР, когда в местах лишения свободы среди других заключенных начали выделяться более "авторитетные".

Они жили по "понятиям", контролировали "общак" и следили, чтобы другие члены сообщества не нарушали "воровской кодекс". Например, этот кодекс запрещал "ворам" сотрудничать с правоохранителями, заниматься политикой и воровать у своих.

Создатель украинского УБОПа (Управление по борьбе с организованной преступностью, – ред.), полковник милиции Валерий Кур объяснил РБК-Украина причины появления этого феномена.

"Они (заключенные, – ред.) сами для себя придумали фактически, для решения своих споров, этот институт "третейских судей", которые сами сидели в местах лишения свободы и знали эти тяжелые условия", – отметил он.

Создатель украинского УБОПа Валерий Кур (фото: kanalukraina.tv)

Сталинский режим пытался поставить "воров" на службу государства, особенно в период Второй мировой войны. Но этот порыв наткнулся на жесткое сопротивление со стороны части заключенных, которым "воровской закон" запрещал как-либо сотрудничать с госорганами. По сути, преступный мир в те времена разделился на два лагеря.

Новый виток противостояния пришелся на время Перестройки в СССР. Преступные организации оказались не готовы к изменениям, а правоохранители, в свою очередь, попытались поставить их под контроль или ликвидировать. Этот период характеризуется отходом от дел "старой гвардии" преступников и выходом на арену новичков, которые в борьбе за власть позволяли себе не соблюдать "понятия".

В 1990-х многие лидеры "воровского мира" укрепили свое влияние, воспользовавшись тяжелой экономической ситуацией в постсоветских странах и слабостью государственных институтов. При этом часть из них вышли из теневого сектора, стали бизнесменами и попытались взять под контроль политикум.

Первой страной, которая радикально подошла к вопросу "воров в законе", стала Грузия. В начале 2000-х эта проблема стала слишком острой: преступность контролировала целые секторы экономики. В 2005 году после прихода к власти Михаила Саакашвили началась кампания против криминальных авторитетов. Грузинский парламент принял специальный "антиворовской" закон, и почти 200 авторитетов угодили за решетку, были осуждены и тысячи их "сподвижников".

При этом силовики "отличились" массовыми случаями незаконных арестов и даже применением пыток к задержанным. Более того, изъятые у преступников автомобили и особняки были переданы в пользование полиции. Эта ситуация вынудила "воров" оставить Грузию и переехать в Россию, Турцию и Украину.

Через 15 лет похожая ситуация произошла уже в РФ. Там также был принят специальный закон, который предполагает уголовное наказание за сам статус "вора в законе". Еще за пару лет до этого авторитетов начали отлавливать и задерживать даже за малейшие преступления.

Апофеозом стал приговор к 10 годам тюрьмы для самого влиятельного на постсоветском пространстве "вора" – Захария Калашова ("Шакро Молодой"). Он возглавил преступный мир после убийства "Деда Хасана" (Аслана Усояна) в 2013 году.

В Украине активизировалась борьба с лидерами преступного мира (фото: УНИАН)

Полковник Валерий Кур считает, что украинские "воры в законе" – абсолютно не самостоятельные фигуры. Все они были "коронованы" в России или в других странах бывшего СССР и зависимы от российских авторитетов. А те, в большинстве своем, находятся "под колпаком" МВД и ФСБ России.

"Наши так называемые "воры в законе" просто дети для тех, которые в России. Ни один из них рот не раскроет, если попытается, условно говоря, быть самостоятельным или быть "коронованным" в украинском преступном сообществе", – отметил бывший начальник уголовного розыска.

По его мнению, сейчас наблюдается очередной виток войны государства с преступным миром, и объявленная властями "охота на воров" – лишь один из ее этапов. Основной аспект в том, убежден экс-милиционер, что после 2014 года Украина резко развернулась в сторону Запада, а криминальные авторитеты все еще ориентированы на российскую сторону.

Украинский список

В перечне СНБО из почти 600 "воров в законе" лишь 15 официально имеют украинское гражданство. Наиболее известные из них это Андрей Недзельский ("Неделя"), Сергей Лысенко ("Льора Сумской") и Сергей Олийнык ("Умка). Последний был задержан 20 мая в аэропорту Днепра при попытке покинуть страну. В тот же день за решетку угодил еще один влиятельный "вор" – Лаша Джачвлиани по прозвищу "Лаша Сван".

Согласно информации правоохранителей, Олийнык был "коронован" в Санкт-Петербурге в 2014 году, а Лаша Сван – в 1995 году в Москве. Их зоной влияния были центральные, восточные и южные регионы Украины, также они занимались распределением воровского "общака".

Как следует из судебных материалов, им инкриминируют шесть конкретных эпизодов преступной деятельности. Среди них, например, назначение "смотрящего" за городом Черноморск в Одесской области.

Кроме того, "воры" выделяли деньги на подкуп правоохранителей и судей, чтобы помочь "коллегам" из преступного мира избежать наказания. Речь идет о ситуации с российским "вором" Романом Коганом ("Кащей"), который был экстрадирован из Польши в Украину, а затем через Окружной админсуд Киева смог получить украинское гражданство. Это помогло избежать его выдворения в Россию.

Кроме того, по версии следствия, "Умка" курировал мошеннические "call-центры" и финансировал поставки продуктов осужденным исправительной колонии в Днепропетровской области.

Олийныка задержали в конце мая в аэропорту (фото: кадр из видео)

Полиция считает, что Олийныку активно помогал "Лаша Сван", который официально является лицом без гражданства. Оба они были арестованы Печерским судом Киева на 60 суток и содержатся в полицейском изоляторе. Именно там, а не в Лукьяновском СИЗО, им могут обеспечить безопасность, сказал РБК-Украина источник в правоохранительных органах.

В свою очередь, адвокат Олийныка Юрий Иващенко в общении с РБК-Украина прямо не ответил, признает ли его клиент наличие статуса "вора в законе". "В предъявленном подозрении говорится о совершении конкретных действий. Мы их опровергаем. Там не говорится о статусе или не статусе", – подчеркнул юрист.

Он также отметил, что часть вменяемых "Умке" преступлений была совершена до вступления в силу "антиворовского" закона, поэтому его нельзя привлечь к ответственности по этим эпизодам. Вдобавок защита Олийныка считает незаконными введенные против него санкции СНБО.

"Позиция клиента заключается в том, что ограничиваются его конституционные права как гражданина Украины. Потому что законом четко определено, что на гражданина Украины могут быть наложены санкции только за террористическую деятельность. А моему подзащитному такое подозрение не предъявлялось", – заявил Иващенко.

Пока защита "Умки" раздумывает над тем, обжаловать ли санкции в судах, украинские правоохранители через суд наложили аресты на все его имущество. В том числе и на то, которое записано на близких и дальних родственников: жену, мать, отца, сына, тестя, тещу и племянницу.

Впрочем, есть в перечне санкционированных "авторитетов" и те, чья связь с преступным миром выглядит неочевидной. Например, под них попали участник добровольческого батальона "Крым" Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян.

СНБО ввел санкции против "воров в законе" и криминальных авторитетов (фото: president.gov.ua)

Последний в комментарии РБК-Украина сообщил, что уже подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского. Он требует отменить введенные против него ограничения. Депутат Васильковского горсовета говорит, что с момента введения санкций у него заблокированы все счета.

"Я не знаю, как я попал в этот список, я никогда не сталкивался с этой сферой. Не знаю, ошибка ли это или меня специально туда "кинули", – сказал он.

Алексанян отметил, что 32 года живет в Украине, занимался частным бизнесом в Василькове, в частности, гостинично-ресторанным. Также имеет удостоверение адвоката.

Неокончательная победа

По словам Алексаняна, в список "авторитетов" его включил Департамент стратегических расследований Нацполиции. В самом департаменте не смогли предоставить изданию комментарий по санкциям против "воров в законе". Там намекнули, что работа по ним еще не закончена.

"Так как санкции СНБО исполняет не только ДСР, но и многие другие органы, в том числе и правоохранительные, мы пока отдельно не комментируем это направление. Возможно чуть позже, когда будет уже финальный результат", – отметила спикер департамента Анжелика Иванова.

Кроме Алексаняна, по состоянию на 11 июня еще 11 так называемых "криминальных авторитетов" обжаловали в судах санкции Совбеза.

Примечательно, что еще 4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что проблема "воров в законе" и "криминальных авторитетов" в Украине практически решена. По информации МВД, в Украине по состоянию на начало года находились 34 "вора", а после введения санкций их количество сократилось до 17.

"Сегодня ни одного преступника, который находится под этими атрибутами ("вора в законе", – ред.) в нашей стране нет", – отметил Данилов.

Также уменьшается количество лидеров преступных группировок – "криминальных авторитетов". Если в начале 2021 года в Украине их было 111 человек, то после санкций 36 добровольно покинули страну. Еще 42 планируют выдворить в ближайшее время, а оставшиеся 33 попадут под следствие.

Кроме того, Министерство внутренних дел предлагает для окончательной победы над "ворами" перенять еще одну новацию из грузинского опыта. Речь о создании специальной тюрьмы, в которой будут содержаться только "воры" и авторитеты". В Грузии это помогло разрушить иерархию лидеров криминального мира, которые в нарушение "воровского кодекса" вынуждены были сами за собой убирать и себя обеспечивать.

Экс-глава тюремной системы Украины Сергей Старенький (фото: antydot.info)

Бывший начальник пенитенциарной системы Украины Сергей Старенький объяснил, что до недавнего времени "воры в законе" контролировали тюрьмы, колонии и СИЗО, а сейчас сохраняют влияние на них. Для них это вопрос "престижа", уточнил он. По его словам, тот же "Умка" отвечал за тюрьмы Днепропетровской и Харьковской областей, а "Льора Сумской" – за Киев, Черниговскую и Житомирскую области.

"Они уже давно отказались от такой модели поведения, что "вор в законе" должен сидеть в тюрьме и изнутри путем встреч и переговоров руководить процессами. "Воры в законе" уже давно не садятся в тюрьмы, чтобы ими управлять, все происходит с помощью интернета и телефонной связи", – сказал Старенький в комментарии РБК-Украина.

Он скептически относится к новому этапу "войны с преступностью" в исполнении власти. По его мнению, попавшие под санкции "авторитеты" успешно обжалуют их в судах, а выдавленные из страны "воры" продолжат распространять свое влияние в Украине, будучи за границей.

Единственный выход, считает бывший глава Пенитенциарной службы, это осуждать "воров" за тяжкие преступления. Но наличие преступного статуса у самих подсудимых, по его мнению, доказать будет достаточно сложно.

Старенький уверен, что на смену "старым ворам" придут новые, которые уже готовы бороться за власть и имеют достаточный финансовый ресурс. Все это в комплексе приведет к переделу сфер влияния, считает собеседник.

"Мое убеждение, основанное на личном опыте и на опыте работы правоохранительных органов, преступность победить невозможно. Это социальная проблема, которая возникла с государством и будет существовать вечно", – резюмировал ветеран УБОПа Валерий Кур.