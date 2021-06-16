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Санкции СНБО против "криминальных авторитетов": фигуранты подают в суд на Зеленского

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Среда 16 июня 2021 09:53
Санкции СНБО против "криминальных авторитетов": фигуранты подают в суд на Зеленского Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

"Криминальные авторитеты", которые попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), начали подавать в суд на президента Владимира Зеленского. Уже известно минимум о 12 исках.

Об этом идет речь в материале РБК-Украина "Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО".

В перечне санкционированных "авторитетов" есть те, чья связь с преступным миром выглядит неочевидной. Например, под них попали участник добровольческого батальона "Крым" Мансур Мовсаров и депутат Васильковского городского совета Киевской области Мехак Алексанян.

Последний в комментарии РБК-Украина сообщил, что уже подал иск в Верховный Суд против президента Владимира Зеленского. Он требует отменить введенные против него ограничения. Депутат Васильковского горсовета говорит, что с момента введения санкций у него заблокированы все счета.

"Я не знаю, как я попал в этот список, я никогда не сталкивался с этой сферой. Не знаю, ошибка ли это или меня специально туда "кинули", – сказал он.

Алексанян отметил, что 32 года живет в Украине, занимался частным бизнесом в Василькове, в частности, гостинично-ресторанным. Также имеет удостоверение адвоката.

Кроме Алексаняна, по состоянию на 11 июня еще 11 так называемых "криминальных авторитетов" обжаловали в судах санкции Совбеза.

Ранее сообщалось, что закарпатскому "криминальному авторитету" из списка СНБО сообщили о подозрении.

Напомним, в начале июня Зеленский заявил, что после санкций СНБО удалось достичь нулевого влияния "воров в законе" на криминогенную ситуацию в Украине.

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Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО