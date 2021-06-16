Всі українські "злодії в законі" залежні від російських авторитетів, - екс-начальник УБОЗу

Він додав, що російські авторитети, у своїй більшості, знаходяться "під ковпаком" МВС і ФСБ Росії.

"Наші так звані "злодії в законі" просто діти для тих, які в Росії. Жоден з них рот не розкриє, якщо спробує, умовно кажучи, бути самостійним або бути "коронованим" в українському злочинному співтоваристві", - зазначив колишній начальник карного розшуку.

На його думку, зараз спостерігається черговий виток війни держави зі злочинним світом, і оголошена владою "полювання на злодіїв" - лише один з її етапів.

Основний аспект в тому, переконаний екс-міліціонер, що після 2014 року Україна різко розвернулася в бік Заходу, а кримінальні авторитети все ще орієнтовані на російську сторону.