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Все украинские "воры в законе" зависимы от российских авторитетов, - экс-начальник УБОПа

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Среда 16 июня 2021 10:16
Все украинские "воры в законе" зависимы от российских авторитетов, - экс-начальник УБОПа Фото: бывший начальник УБОПа Валерий Кур (kanalukraina.tv)
Автор: Олег Черныш

Украинские "воры в законе" - абсолютно не самостоятельные фигуры. Все они были "коронованы" в России или в других странах бывшего СССР и зависимы от российских авторитетов.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил создатель украинского Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) Валерий Кур.

Он добавил, что российские авторитеты, в своем большинстве, находятся "под колпаком" МВД и ФСБ России.

"Наши так называемые "воры в законе" просто дети для тех, которые в России. Ни один из них рот не раскроет, если попытается, условно говоря, быть самостоятельным или быть "коронованным" в украинском преступном сообществе", - отметил бывший начальник уголовного розыска.

По его мнению, сейчас наблюдается очередной виток войны государства с преступным миром, и объявленная властями "охота на воров" - лишь один из ее этапов.

Основной аспект в том, убежден экс-милиционер, что после 2014 года Украина резко развернулась в сторону Запада, а криминальные авторитеты все еще ориентированы на российскую сторону.

О том, как идет война с преступным миром, читайте в материале РБК-Украина "Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО".

Ранее сообщалость, что "криминальные авторитеты", которые попали в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО), начали подавать в суд на президента Владимира Зеленского.

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Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Черная метка. Смогла ли Украина избавиться от "воров в законе" после санкций СНБО