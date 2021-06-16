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Всі українські "злодії в законі" залежні від російських авторитетів, - екс-начальник УБОЗу

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Середа 16 червня 2021 10:16
Всі українські "злодії в законі" залежні від російських авторитетів, - екс-начальник УБОЗу Фото: колишній начальник УБОЗу Валерій Кур (kanalukraina.tv)
Автор: Олег Черниш

Українські "злодії в законі" - абсолютно не самостійні фігури. Всі вони були "короновані" в Росії або в інших країнах колишнього СРСР і залежні від російських авторитетів.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив творець українського Управління по боротьбі з організованою злочинністю (УБОЗ) Валерій Кур.

Він додав, що російські авторитети, у своїй більшості, знаходяться "під ковпаком" МВС і ФСБ Росії.

"Наші так звані "злодії в законі" просто діти для тих, які в Росії. Жоден з них рот не розкриє, якщо спробує, умовно кажучи, бути самостійним або бути "коронованим" в українському злочинному співтоваристві", - зазначив колишній начальник карного розшуку.

На його думку, зараз спостерігається черговий виток війни держави зі злочинним світом, і оголошена владою "полювання на злодіїв" - лише один з її етапів.

Основний аспект в тому, переконаний екс-міліціонер, що після 2014 року Україна різко розвернулася в бік Заходу, а кримінальні авторитети все ще орієнтовані на російську сторону.

Про те, як йде війна зі злочинним світом, читайте в матеріалі РБК-Україна "Чорна мітка. Чи змогла Україна позбутися "злодіїв у Законі" після санкцій РНБО".

Раніше повідомлялося, що "кримінальні авторитети", які потрапили до списку санкцій Ради нацбезпеки і оборони України (РНБО), почали подавати до суду на президента Володимира Зеленського.

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