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Украинские воины на Востоке за день уничтожили 130 оккупантов

Украинские военные ликвидировали 130 оккупантов (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Военные Вооруженных Сил Украины отбили атаку врага на востоке. За день военные ликвидировали до 130 российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативно-тактическую группировку "Восток".

Отмечается, что в целом украинские бойцы отбили 5 вражеских атак на Востоке.

В результате боев украинские воины уничтожили:

  • личного состава - до 130 человек;
  • танки - 9;
  • БТР - 1;
  • БМП - 6;
  • САУ, пушек - 5;
  • АТ - 8;
  • УР-77 - 1.

"Очередная партия русской фашистской нечисти уже горит в аду. Не будет вам прощения, и за все совершенные преступления придет наказание", - говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области уничтожен танковый полк оккупантов.

Также мы писали, что на Харьковщине российский вертолет обстрелял войска РФ.

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